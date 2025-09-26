Linea ferroviaria Pisa-La Spezia | riprende la normale circolazione

Da domani, sabato 27 settembre, riprende la normale circolazione ferroviaria sulla linea Pisa – La Spezia al termine dei lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione programmati da RFI nelle ore del mattino.I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.L'invito ai viaggiatori è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

