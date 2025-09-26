Linea 6 della metro firmato protocollo di legalità contro le infiltrazioni criminali

Prefettura, Comune di Napoli, Ispettorato d’area e Hitachi Rail uniti per garantire trasparenza, sicurezza nei cantieri e tutela dei lavoratori della Linea 6. Il documento resterà valido fino al collaudo finale dell’opera. La realizzazione della Linea 6 della metropolitana compie un passo in più sul fronte della trasparenza. Nella mattinata di ieri, presso il Palazzo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Linea 6 della metro, firmato protocollo di legalità contro le infiltrazioni criminali

In questa notizia si parla di: linea - metro

Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»

Linea 1 metrò Napoli, progetto restyling per via Vittorio Emanuele III

Linea 1 della Metro, ecco il progetto di via Vittorio Emanuele III innanzi al Maschio Angioino

Linea Metropolitana Piscinola - Aversa - Programma di esercizio in vigore dal 25 settembre 2025 A partire dal giorno 25 settembre 2025, dal lunedì al venerdì festivi esclusi, la circolazione ferroviaria sulla tratta Aversa – Piscinola si effettuerà con una caden - facebook.com Vai su Facebook

La circolazione dei #treni della linea #metro B / B1 riprende sull'intera tratta. - X Vai su X

Napoli, metro Linea 6: sottoscritto in prefettura il protocollo di legalità - È stato sottoscritto ieri, nel Palazzo di Governo di Napoli, tra il Prefetto Michele di Bari e l'assessore alla legalità Antonio de Iesu in rappresentanza deli ... Si legge su msn.com

Apre la Linea 6, Manfredi: "Ora attiviamo il wifi su tutta la metro" - "Trent'anni sono tanti, ma siamo qui in una giornata importante per Napoli perché apre una nuova linea di metropolitana". Segnala napolitoday.it