L’industria videoludica ha un problema | ci sono troppi giochi secondo Jason Schreier di Bloomberg

Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg e voce autorevole nel settore videoludico, ha acceso i riflettori su un problema che sta diventando sempre più evidente: l’industria dei videogiochi produce troppi titoli. Non si tratta di una questione di qualità — anzi, molti giochi recenti sono eccellenti — ma di quantità. Il mercato è talmente affollato che persino prodotti ben fatti rischiano di restare invisibili. I numeri parlano da soli: Schreier ha ricordato su Bloomberg che nel 2024 sono stati pubblicati 18.626 giochi su Steam, con un incremento del 93% rispetto al 2020. Questa crescita esponenziale è dovuta a vari fattori: lo sviluppo digitale ha eliminato i limiti di spazio sugli scaffali, gli strumenti di creazione sono più economici e diffusi, e non serve più avere un grande editore alle spalle per lanciare un titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

