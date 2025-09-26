L’incubo di un padre | figlia morta a 14 anni dopo un’operazione segreta

Tragedia a Durango: una ragazza di 14 anni muore dopo un’operazione estetica, all’insaputa del padre. La madre è accusata di aver nascosto la verità Una bugia agghiacciante, una tragedia silenziosa e un padre che scopre la verità più crudele al funerale della figlia. La storia di Paloma Nicole Arellano, una ragazzina di appena 14 anni, ha scosso il Messico. Una vicenda che apre un dibattito drammatico sul consenso per gli interventi estetici sui minori. (Screenshot X) – Cityrumors.it La giovane è morta dopo un’operazione di mastoplastica additiva, subita all’insaputa del padre. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - L’incubo di un padre: figlia morta a 14 anni dopo un’operazione segreta

