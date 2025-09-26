L' inchiesta sul clan di Villaseta no dal gup alla scarcerazione | Guido Vasile resta in carcere

Il gup del Tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha respinto la richiesta di scarcerazione con applicazione dei domiciliari per Guido Vasile, 66 anni, ritenuto un componente della famiglia mafiosa di Villaseta.Da sindacalista dei netturbini a boss di Villaseta: l'ascesa di Guido Vasile fra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

