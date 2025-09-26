L' impresa di Andrzej Bargiel scende dalla vetta dell' Everest con gli sci senza ossigeno
L’alpinista polacco Andrzej Bargiel ha compiuto un’impresa storica: la prima discesa integrale dall’Everest con gli sci, senza l’ausilio di ossigeno supplementare. Partito dalla vetta, ha affrontato pendenze estreme e condizioni proibitive, dimostrando tecnica e resistenza fuori dal comune. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Impresa storica sull’Everest: il polacco Andrzej Bargie scende dalla vetta con gli sci e senza ossigeno. I video spettacolari
Everest, l'impresa di Bargiel: l'alpinista polacco scende dalla vetta con gli sci senza ossigeno - L'atleta polacco Andrzej Bargiel ha compiuto un'impresa storica diventando il primo uomo a scalare l'Everest senza ossigeno supplementare e a completare una discesa completa con gli sci fino al Campo ... Secondo repubblica.it
Everest, l’impresa dell’alpinista polacco Bargiel: scende in sci dalla vetta senza ossigeno - Andrzej Bargiel ha raggiunto la vetta del monte Everest e l’ha discesa con gli sci senza ossigeno supplementare ... Segnala msn.com