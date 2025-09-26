L' impresa di Andrzej Bargiel scende dalla vetta dell' Everest con gli sci senza ossigeno

L’alpinista polacco Andrzej Bargiel ha compiuto un’impresa storica: la prima discesa integrale dall’Everest con gli sci, senza l’ausilio di ossigeno supplementare. Partito dalla vetta, ha affrontato pendenze estreme e condizioni proibitive, dimostrando tecnica e resistenza fuori dal comune. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

