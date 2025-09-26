Limbiate ragazza bloccata in casa evacuata dai pompieri del Saf
A Limbiate i pompieri sono intervenuti in forze e con il supporto degli specialisti del Saf per evacuare una ragazza colta da malore in casa. Intervento delicatissimo per i pompieri che hanno dovuto evacuare la ragazza dalla finestra al secondo piano della palazzina in cui abita. Emergenza a Limbate, ragazza evacuata con i pompieri del . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
