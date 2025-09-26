Liliana Resinovich parla la genetista Marina Baldi | Giusto concedere una perizia terza

Trieste, 26 settembre 2025 - Il caso Liliana Resinovich il 18 novembre approda in Cassazione: la prima sezione della Suprema Corte ha fissato per quel giorno l'udienza sul ricorso presentato dall'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore con la figlia Alice di Sebastiano Visintin, marito della vittima indagato per omicidio nella nuova inchiesta. I legali avevano chiesto una perizia terza, dopo due consulenze dagli esiti opposti, ma il gip aveva bocciato la richiesta, definendola "ultronea". Bevilacqua nel ricorso definisce quella decisione “abnorme”. Marina Baldi, genetista che ha attraversato tanti importanti casi di cronaca del Paese, da Pasolini a via Poma all'Olgiata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Liliana Resinovich, parla la genetista Marina Baldi: “Giusto concedere una perizia terza”

Liliana Resinovich: il giallo del cellulare regalato/ Il dottor Cozza: "Visintin ne consegnò un altro"

Liliana Resinovich, il marito risponde a Sterpin: "Parli con gli inquirenti, noi tireremo fuori i nostri assi"

Liliana Resinovich, parla la genetista Marina Baldi: "Giusto concedere una perizia terza" - La scienziata, nel team di consulenti che assiste il fratello di Lilly, Sergio Resinovich, osserva: "Sono molto più convinta dalla consulenza Cattaneo ma un parere terzo ci vuole.

