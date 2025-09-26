Liliana Resinovich la rivelazione di Sebastiano Visintin sul figlio | Non lo vedo da due anni non risponde
Sebastiano Visintin a Ore 14 Sera: "Mio figlio non lo vedo da due anni". Scontro con Sterpin che lo accusa sul caso Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: liliana - resinovich
Inquietanti rivelazioni sulla relazione tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin
Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul farmacista: «Lo conosco ma Liliana era socievole, parlava con tutti. Sterpin si vergogni»
Liliana Resinovich, la difesa del marito Visintin fa ricorso in Cassazione dopo il rifiuto della Gip di una nuova perizia medico-legale
Liliana Resinovich: il giallo del cellulare regalato/ Il dottor Cozza: “Visintin ne consegnò un altro” . . . . . . Leggi qui : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/liliana-resinovich-il-giallo-del-cellulare-regalato-il-dottor-cozza-visintin-ne-consegno-un-altro/ - facebook.com Vai su Facebook
Liliana Resinovich, il marito risponde a Sterpin: “Parli con gli inquirenti, noi tireremo fuori i nostri assi” - X Vai su X
Caso Liliana Resinovich, scontro tra l’amico Sterpin e il marito: “Visintin? non voleva lasciarlo senza niente” - Scontro in Tv tra Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich oggi indagato per la sua morte, e l'amico Claudio Sterpin ... Secondo fanpage.it
Liliana Resinovich, i dubbi della youtuber sul telefono regalatole da Sebastiano Visintin: "Ha farfugliato" - Parla la youtuber che ha ricevuto un telefono da Sebastiano Visintin: "Lui farfugliava qualcosa", il nuovo giallo nel caso Liliana Resinovich ... Da virgilio.it