Ligabue fuori l’album Buon compleanno Elvis Covered

Spettacolo.eu | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori oggi B uon compleanno Elvis Covered, l’ultimo capitolo degli otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Luciano Ligabue con i brani cantati da colleghi. Da oggi, venerdì 26 settembre, è disponibile in digitale B uon compleanno Elvis Covered, l’ultimo capitolo degli otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Luciano Ligabue e da Warner Music Italia per l’anniversario di uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana.  La raccolta conterrà i brani originali dell’indimenticabile album del 1995 reinterpretati con una veste musicale inedita da amici e colleghi del Liga, di generazioni e mondi musicali differenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

ligabue fuori l8217album buon compleanno elvis covered

© Spettacolo.eu - Ligabue, fuori l’album Buon compleanno Elvis Covered

In questa notizia si parla di: ligabue - fuori

Ligabue: 14 artisti italiani ricantano "Buon compleanno Elvis" - È uno degli album più amati tra quelli incisi da Ligabue, che quest'anno ne festeggia il trentennale: contiene classici come "Vivo o morto X", "Leggero", "Seduto in riva al fosso" e, naturalmente, ... Segnala rockol.it

Buon compleanno Ligabue - insieme ad Andrea Barbi sul palco, e al suo pubblico, festeggia al Parco della Resistenza di Campagnola, in ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ligabue Fuori L8217album Buon