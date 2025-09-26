Ligabue fuori l’album Buon compleanno Elvis Covered

Fuori oggi B uon compleanno Elvis Covered, l’ultimo capitolo degli otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Luciano Ligabue con i brani cantati da colleghi. Da oggi, venerdì 26 settembre, è disponibile in digitale B uon compleanno Elvis Covered, l’ultimo capitolo degli otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Luciano Ligabue e da Warner Music Italia per l’anniversario di uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana. La raccolta conterrà i brani originali dell’indimenticabile album del 1995 reinterpretati con una veste musicale inedita da amici e colleghi del Liga, di generazioni e mondi musicali differenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

