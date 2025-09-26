L’idea Molinari per il Tg1 il ritorno di Fiamma di Fini | le pillole del giorno
Gian Marco Chiocci sempre più verso la comunicazione della presidenza del Consiglio: dopo un periodo di silenzio, il tema è tornato bollente nei palazzi della politica. Facendo riprendere la girandola dei nomi in corsa per andare a Saxa Rubra a dirigere il telegiornale della rete ammiraglia della Rai. E, udite udite, improvvisamente è saltato fuori il candidato che non ci si aspetta: Maurizio Molinari. L’ex direttore del quotidiano la Repubblica che, per una curiosa coincidenza, nella kermesse della Fondazione Tatarella dialogherà con Gianfranco Fini (ma ne riparliamo sotto). Sarà perché la sinistra ha una posizione ormai filo-palestinese, ma Molinari sembra aver preso nettamente le distanze dall’ambiente “ gauche ”, nel quale per la verità non si è mai trovato a suo agio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
