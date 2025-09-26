Licenziamenti Socotec sciopero e protesta | Lavoratori vissuti come costi
Come annunciato sono scesi in strada per un presidio e hanno scioperato i lavoratori di Socotec, azienda nazionale che opera per autostrade. Una protesta indetta dai sindacati contro quattro licenziamenti di giovani edili, si è svolta davanti al magazzino di Bolzaneto.Marco Carmassi, segretario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
