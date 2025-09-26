Licenziamenti a parole e false dimissioni

Ilgiorno.it | 26 set 2025

Fatta la legge venne trovato l’inganno e, ancor peggio, il modo di liberarsi di personale non più "utile", senza dare il dovuto denaro, sfruttando soprattutto la loro scarsa conoscenza dei propri diritti. È quanto accade, secondo la denuncia dei sindacati, anche in Lombardia per un distorto quanto cialtronesco utilizzo della nuova norma che legittimamente vuole prevenire gli abusi legati all'utilizzo della Naspi con licenziamenti “fittizi“ che permettono di accedere al sostegno di disoccupazione.  Ma da un giusta legge c’è chi ha trovato il modo di guadagnare illegalmente. In pratica, alcuni datori di lavoro per evitare di pagare il contributo di ingresso alla Naspi, ricorrono a “trucchi” con i dipendenti che si trovano licenziati verbalmente e poi dimissionari a loro insaputa e quindi senza diritto al sussidio al reddito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

