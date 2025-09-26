Libri semi e cultura alla villa comunale ' Domenico Cirillo'
Sabato 27 settembre, dalle 11, la Villa Comunale Domenico Cirillo ospiterà una mattinata dedicata alla cultura e alla natura. Grazie al dono di due librerie e di numerosi libri da parte di Generazione Atellane e di tanti cittadini, la Villa si trasformerà in uno spazio vivo dove leggere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: libri - semi
La Regione Basilicata ha pubblicato il bando per la Fornitura gratuita e semi gratuità dei libri di testo Qui la modulistica https://www.comune.miglionico.mt.it/notizie/4023-miglionico.html - facebook.com Vai su Facebook
Fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per gli alunni delle SCUOLE MEDIE E SUPERIORI anno scolastico 2025/2026 http://dlvr.it/TN5zyY http://reggiocal.it #reggiocal - X Vai su X
“Sabato EcoCulturale” alla Villa Comunale Domenico Cirillo: libri, semi e comunità - Sabato 27 settembre, dalle ore 11:00, la Villa Comunale Domenico Cirillo ospiterà una mattinata dedicata alla cultura e alla natura. Si legge su napolivillage.com
Libri in Villa 2025, fiera letteraria con ospiti e incontri - Sabato 20 settembre 2025, tra gli eventi collaterali alla Sagra Nazionale del Gorgonzola, si svolge a Gessate (Milano) la prima edizione di Libri in Villa, una giornata dedicata ai libri, alla cultura ... Lo riporta mentelocale.it