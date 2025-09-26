Libri semi e cultura alla villa comunale ' Domenico Cirillo'

Sabato 27 settembre, dalle 11, la Villa Comunale Domenico Cirillo ospiterà una mattinata dedicata alla cultura e alla natura. Grazie al dono di due librerie e di numerosi libri da parte di Generazione Atellane e di tanti cittadini, la Villa si trasformerà in uno spazio vivo dove leggere. 🔗 Leggi su Casertanews.it