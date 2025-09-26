Libri per le famiglie che non superano i 15mila di Isee arriva la card da 100 euro
Per aiutare le famiglie fragili ad acquistare libri arriva la "Carta della cultura", un bonus di 100 euro rivolto a nuclei che non superano i 15mila euro di Isee. Si può richiedere dal 1° ottobre, e per i seguenti 30 giorni, tramite l'App Io. Un requisito necessario per averla è essere residenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: libri - famiglie
Prezzi dei libri di testo 2025: aumenti contenuti e in linea con l’inflazione, ma resta il nodo del sostegno alle famiglie
Libri di testo 2025: rincari minimi, ma servono più aiuti per le famiglie
Scuola, Meloni e Valditara blindano i libri di testo: soccorso alle famiglie oltre ogni rincaro (e propaganda)
