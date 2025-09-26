Liberty media vuole resettare l’albo d’oro delle moto Agostini | Siamo matti?

La nuova grande idea di Liberty Media per ravvivare la MotoGp appena acquistata è cambiarle la storia: hanno intenzione di contare nel palmarès di un pilota solo i titoli vinti nella classe principale. Niente 250 o 125, quelle non contano più. Tradotto in numeri: Marquez in Giappone vincerebbe il suo settimo mondiale di MotoGP, Valentino Rossi passerebbe a 7 titoli. Ma ancora peggio: campioni come Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli o Angel Nieto starebbero a zero. “Non scherziamo – dice a Repubblica il vincente della storia, Giacomo Agostini – Gettare la storia nella spazzatura? Così non si fa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

