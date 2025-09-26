Comincia il campionato di hockey inline e la Libertas Forlì è ai nastri di partenza della seconda stagione consecutiva in massima serie. E i Warpigs si apprestano alla nuova avventura con il cambio alla guida tecnica: in pancchina infatti è andato a sedersi Nicola Conforti. Il neo-allenatore dei biancoblù, assai esperto, ha un passato da portiere sia su ghiaccio che inline e nella sua carriera ha allenato a Padova e a Ferrara, prima di accettare questa sfida in Romagna. Conforti sostituisce Rigoni, accasatosi in serie B a Ferrara. Oltre al tecnico, hanno salutato la maglia della Libertas anche Ballarin e Astolfi, rientrati a Bomporto, e Cipriano, ‘promosso’ a goalie titolare a difesa della porta di Verona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Libertas, si torna in pista. Nuovo coach e Facchinetti