libertas si torna in pista nuovo coach e facchinetti

Comincia il campionato di hockey inline e la Libertas Forlì è ai nastri di partenza della seconda stagione consecutiva in massima serie. E i Warpigs si apprestano alla nuova avventura con il cambio alla guida tecnica: in pancchina infatti è andato a sedersi Nicola Conforti. Il neo-allenatore dei biancoblù, assai esperto, ha un passato da portiere sia su ghiaccio che inline e nella sua carriera ha allenato a Padova e a Ferrara, prima di accettare questa sfida in Romagna. Conforti sostituisce Rigoni, accasatosi in serie B a Ferrara. Oltre al tecnico, hanno salutato la maglia della Libertas anche Ballarin e Astolfi, rientrati a Bomporto, e Cipriano, ‘promosso’ a goalie titolare a difesa della porta di Verona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
SALINE DI VOLTERRA - La Libertas Barberino Tavarnelle torna da Saline di Volterra con un 2-2: decisive le reti dei difensori. Petracchi e Sarti sono decisivi (prima con il vantaggio iniziale e poi con la rete del pareggio finale) a bilanciare la doppietta di Folegn - facebook.com Vai su Facebook
Nasce la Lega Hockey Libertas (LHL): un nuovo futuro per l’hockey su ghiaccio italiano - È stata ufficialmente presentata la Lega Hockey Libertas (LHL), una nuova entità legale privata che opererà sotto l’egida di Libertas Nazionale, ente di promozione sportiva ... varese7press.it scrive