Libertas si torna in pista Nuovo coach e Facchinetti

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia il campionato di hockey inline e la Libertas Forlì è ai nastri di partenza della seconda stagione consecutiva in massima serie. E i Warpigs si apprestano alla nuova avventura con il cambio alla guida tecnica: in pancchina infatti è andato a sedersi Nicola Conforti. Il neo-allenatore dei biancoblù, assai esperto, ha un passato da portiere sia su ghiaccio che inline e nella sua carriera ha allenato a Padova e a Ferrara, prima di accettare questa sfida in Romagna. Conforti sostituisce Rigoni, accasatosi in serie B a Ferrara. Oltre al tecnico, hanno salutato la maglia della Libertas anche Ballarin e Astolfi, rientrati a Bomporto, e Cipriano, ‘promosso’ a goalie titolare a difesa della porta di Verona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

libertas si torna in pista nuovo coach e facchinetti

© Ilrestodelcarlino.it - Libertas, si torna in pista. Nuovo coach e Facchinetti

In questa notizia si parla di: libertas - torna

libertas torna pista nuovoLibertas, si torna in pista. Nuovo coach e Facchinetti - Hockey inline serie A Domani in via Ribolle la prima gara, col Cittadella. msn.com scrive

Nasce la Lega Hockey Libertas (LHL): un nuovo futuro per l’hockey su ghiaccio italiano - È stata ufficialmente presentata la Lega Hockey Libertas (LHL), una nuova entità legale privata che opererà sotto l’egida di Libertas Nazionale, ente di promozione sportiva ... varese7press.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Libertas Torna Pista Nuovo