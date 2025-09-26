Liberati dai rifiuti i viadotti di via Cerignola | Vergona andava avanti da 10 anni
Questa mattina, venerdì 26 settembre, sono partiti i lavori di pulizia e sgombero di materiale inerte e ingombranti per i viadotti di via Cerignola e della strada comunale 21. “Una vergogna che andava avanti dal 2015 senza nessun intervento di bonifica. Le aree in questione saranno debitamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: liberati - rifiuti
L'incredibile discarica di plastica e rifiuti vari oggi nel monumentale Giardino Bellini di Catania. - facebook.com Vai su Facebook