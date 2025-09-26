Liam Hemsworth risponde alle critiche su The Witcher | ecco le sue parole

la sostituzione di henry cavill in the witcher: le reazioni e le dichiarazioni di liam hemsworth. La transizione del ruolo di Geralt di Rivia, protagonista della popolare serie tv The Witcher, ha suscitato un intenso dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori. Dopo l’annuncio ufficiale del cambio di interprete, con Liam Hemsworth che prende il posto di Henry Cavill, si sono moltiplicate le reazioni, spesso contrastanti. In questo contesto, le dichiarazioni dell’attore australiano rappresentano un elemento chiave per comprendere il suo approccio alla nuova sfida professionale. l’annuncio e l’addio di henry cavill. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

