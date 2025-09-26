Liam Hemsworth parla del recasting in The Witcher

La scelta di sostituire un attore iconico come Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher ha suscitato grande interesse e discussioni tra i fan della serie Netflix. Con l’arrivo della quarta stagione, interpretata da Liam Hemsworth, si apre una nuova fase per la celebre produzione fantasy, che si prepara a concludersi con la quinta stagione. In questo contesto, l’attore australiano ha deciso di condividere le sue impressioni e il percorso intrapreso per affrontare questa importante sfida. l’entrata di liam hemsworth nel cast di the witcher. il recasting e le motivazioni dietro la scelta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Liam Hemsworth parla del recasting in The Witcher

In questa notizia si parla di: liam - hemsworth

Liam Hemsworth e Gabriella Brooks si sposano

Trailer della stagione 4 di the witcher con liam hemsworth nei panni di geralt

The Witcher 4, Netflix svela il primo teaser e la data d'uscita della nuova stagione con Liam Hemsworth

#TheWitcher4 sta arrivando: Netflix annuncia la data d'uscita e mostra Liam Hemsworth nei panni di Geralt. https://it.ign.com/the-witcher-stagione-4/220775/news/the-witcher-4-sta-arrivando-netflix-annuncia-la-data-duscita-e-mostra-liam-hemsworth-nei-panni- - facebook.com Vai su Facebook

La quarta stagione di #TheWitcher arriverà su Netflix il mese prossimo, con Liam Hemsworth al posto di Henry Cavill. - X Vai su X

Liam Hemsworth si è fidanzato ufficialmente con Gabriella Brooks - Il 12 settembre 2025, Gabriella Brooks, 29 anni, ha pubblicato una serie di scatti che non hanno lasciato spazio a dubbi: lei e Liam Hemsworth, 35 anni, convoleranno a nozze. Riporta tg24.sky.it

Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus, sposerà Gabriella Brooks: conosciuta grazie all’ex - In passato si è parlato molto della storia tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Come scrive dilei.it