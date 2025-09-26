L' IA è pronta a rubare il lavoro? Il nuovo benchmark di OpenAI frena gli allarmismi
Il nuovo benchmark ha valutato GPT-5 e altri modelli, come Gemini, Grok e Claude Opus, in 44 professioni reali. I risultati hanno mostrati progressi rapidi, ma l’IA non è ancora pronta a sostituire l’uomo in tantissime occupazioni. 🔗 Leggi su Dday.it
