L' IA è pronta a rubare il lavoro? Il nuovo benchmark di OpenAI frena gli allarmismi

Dday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo benchmark ha valutato GPT-5 e altri modelli, come Gemini, Grok e Claude Opus, in 44 professioni reali. I risultati hanno mostrati progressi rapidi, ma l’IA non è ancora pronta a sostituire l’uomo in tantissime occupazioni. 🔗 Leggi su Dday.it

L'IA è pronta a "rubare" il lavoro? Il nuovo benchmark di OpenAI frena gli allarmismi

