L’ex procuratore indagato su Garlasco scrive a Nordio | Tutto su un rigo anonimo I genitori di Sempio interrogati per 7 ore | l’ipotesi sugli appunti e i soldi

L’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Nordio per denunciare quella che definisce una «surreale impostazione» dell’indagine a carico del suo assistito. Venditti è indagato dalla procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari nell’ambito del caso Garlasco. «Onorevole Ministro Nordio», esordisce. «Francamente spero vi sia dell’altro materiale di indagine che giustifichi una simile aggression e, con un massiccio impiego di risorse e di uomini sul territorio, nei confronti di un incensurato servitore dello Stato. 🔗 Leggi su Open.online