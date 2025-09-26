L' ex presidente francese Nicolas Sarkozy va in carcere
Cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'affaire sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale per le presidenziali del 2007.
