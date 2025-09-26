L’ex pm Mario Venditti a Quarto Grado | ‘Il mio onore è nel fango’

L’ex pm di Pavia indagato: l’accusa di corruzione. Il nome di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, torna al centro delle cronache giudiziarie. L’ex pm è infatti indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito di un filone parallelo all’inchiesta di Garlasco, quella che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo l’accusa, Venditti avrebbe favorito Andrea Sempio, amico della vittima, disponendo nel 2017 un’archiviazione frettolosa. Una contestazione che lui respinge con forza, parlando di “accuse che offendono la mia dignità di uomo e magistrato”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

