Lex Luthor e 16 riferimenti nascosti nell’episodio 6 della stagione 2 di Peacemaker

Jumptheshark.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

analisi dettagliata di “peacemakerstagione 2, episodio 6 e i collegamenti con il dc universe. La sesta puntata della seconda stagione di “Peacemaker” si distingue per numerosi riferimenti nascosti e collegamenti al vasto universo DC, offrendo agli appassionati un mix di easter egg e anticipazioni sui futuri sviluppi. La presenza di un cameo importante legato a James Gunn e l’introduzione di elementi multiversali arricchiscono la narrazione, creando un ponte tra le diverse realtà del DC Universe. contesto e trama dell’episodio. In questa fase della serie, i membri della squadra degli “11th St. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

lex luthor e 16 riferimenti nascosti nell8217episodio 6 della stagione 2 di peacemaker

© Jumptheshark.it - Lex Luthor e 16 riferimenti nascosti nell’episodio 6 della stagione 2 di Peacemaker

In questa notizia si parla di: luthor - riferimenti

Cerca Video su questo argomento: Lex Luthor 16 Riferimenti