L’ex direttore dell’FBI James Comey incriminato
L'ex direttore dell'FBI, James Comey, è stato incriminato. È accusato di false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia. Comey è da anni nel mirino del presidente americano Donald Trump. USA: incriminato l'ex direttore dell'FBI James Comey L'ex direttore dell'FBI, James Comey, è stato accusato penalmente di false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia. Il procuratore degli USA .
L'ex direttore FBI James Comey poco dopo essere stato incriminato con accuse politicizzate: "Sappiamo da anni che opporsi a Donald Trump ha un prezzo... Non vivremo in ginocchio... La paura è lo strumento di un tiranno. Io non ho paura... Sono innocente
L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato: un gran giurì ha dato il via libera a due capi d'accusa nei suoi confronti, uno su dichiarazioni false, l'altro su ostruzione alla giustizia. Donald Trump festeggia: "giustizia in America", ha scritto sul suo social