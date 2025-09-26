L’ex direttore dell’FBI James Comey incriminato

L’ex direttore dell’FBI, James Comey, è stato incriminato. È accusato di false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia. Comey è da anni nel mirino del presidente americano Donald Trump. USA: incriminato l’ex direttore dell’FBI James Comey L’ex direttore dell’FBI, James Comey, è stato accusato penalmente di false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia. Il procuratore degli USA . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

