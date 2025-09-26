L' ex direttore dell' FBI James Comey incriminato per la prima volta nella storia Indagò sul Russiagate
Articolo in aggiornamento Una giuria federale della Virginia ha incriminato l'ex direttore dell' FBI James Comey per due capi d'accusa relativi alla sua testimonianza al Congresso. Comey, da tempo oggetto di critiche da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è accusato di aver mentito al Congresso durante la sua testimonianza del settembre 2020, in merito alla sua autorizzazione alla fuga di informazioni riservate ai media. Rispondendo all'atto d'accusa, Comey si è dichiarato innocente e ha affermato di avere " grande fiducia nel sistema giudiziario federale ". L'incriminazione arriva pochi giorni dopo che Trump ha chiesto al massimo funzionario delle forze dell'ordine del Paese, il procuratore generale Pam Bondi, di indagare in modo più aggressivo sui suoi avversari politici, tra cui proprio Comey. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
