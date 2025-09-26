L’ex direttore dell’FBI James Comey è stato incriminato un altro nel mirino di Trump

Una giuria federale dello stato americano della Virginia ha incriminato l’ex direttore dellFBI James Comey per due capi d’accusa relativi alla sua testimonianza al Congresso. Il primo capo d’accusa riguarda la dichiarazione James Comey alla Commissione Giustizia del Senato di non aver “autorizzato nessun altro membro dell’FBI a fungere da fonte anonima nei notiziari” in merito alle sue conversazioni con Trump in merito a un’indagine dell’FBI volta a stabilire se la Russia si fosse intromessa nelle elezioni presidenziali del 2016. Il secondo capo d’accusa sostiene che James Comey “ha tentato in modo corrotto di influenzare, ostacolare e impedire” le indagini della Commissione Giustizia del Senato rilasciando false dichiarazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

