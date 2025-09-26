L’ex direttore dell’Fbi Comey è stato incriminato e Trump esulta | La Giustizia è tornata in America

L’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato incriminato da un gran giurì con due capi d’accusa: false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia. Una decisione che segna un passaggio clamoroso nella lunga e tormentata vicenda che lega l’ex capo dell’Fbi e Donald Trump, il presidente che nel 2017 lo licenziò bruscamente dalla guida dell’agenzia federale. Trump ha accolto la notizia con entusiasmo sul suo social Truth: “Giustizia in America”, ha scritto, definendo Comey “una delle persone peggiori con cui gli Stati Uniti si siano mai confrontati”. Al centro dell’incriminazione ci sarebbe la testimonianza resa da Comey alla commissione giustizia del Senato il 30 settembre 2020, durante la quale sarebbe stato accusato di aver mentito sull’autorizzazione alla diffusione di informazioni sensibili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

