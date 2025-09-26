L’ex capo dell’Fbi James Comey è stato incriminato
L’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato incriminato giovedì da un gran giurì federale statunitense con l’accusa di falsa dichiarazione e ostruzione della giustizia. È la prima volta che un ex direttore dell’agenzia viene formalmente incriminato. Se sarà condannato, Comey rischia fino a cinque anni di carcere. «Sono innocente, non ho paura e ho fiducia nella giustizia», ha detto l’ex capo dell’Fbi in un video su Instagram. Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni scorsi aveva chiesto alla ministra della Giustizia Pam Bondi di perseguire i suoi rivali, fra i quali l’ex capo dell’Fbi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
