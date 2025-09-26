L’ex capo dell’Fbi James Comey è stato incriminato

Linkiesta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex direttore dellFbi James Comey è stato incriminato giovedì da un gran giurì federale statunitense con l’accusa di falsa dichiarazione e ostruzione della giustizia. È la prima volta che un ex direttore dell’agenzia viene formalmente incriminato. Se sarà condannato, Comey rischia fino a cinque anni di carcere. «Sono innocente, non ho paura e ho fiducia nella giustizia», ha detto l’ex capo dell’Fbi in un video su Instagram. Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni scorsi aveva chiesto alla ministra della Giustizia Pam Bondi di perseguire i suoi rivali, fra i quali l’ex capo dell’Fbi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

l8217ex capo dell8217fbi james comey 232 stato incriminato

© Linkiesta.it - L’ex capo dell’Fbi James Comey è stato incriminato

In questa notizia si parla di: capo - james

Il viaggio di james gunn da regista di cult a capo dc

È morta Stella Rimington, la prima donna a capo dell’MI5. Fu lei a ispirare M nella saga 007 James Bond

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

Gb, i servizi segreti hanno un capo donna: Blaise Metreweli come Judi Dench, la prima "M" di James Bond - La 47enne Blaise Metreweli è la prima donna al vertice dell'MI6, il servizio d'intelligence britannico. Lo riporta ilmessaggero.it

È morta Stella Rimington, la prima donna a capo dell’MI5. Fu lei a ispirare M nella saga 007 James Bond - Londra, 4 agosto 2025 – È morta a 90 anni l’ex spia britannica Stella Rimington, la prima donna chiamata a dirigere l'MI5, i servizi segreti interni di Sua Maestà. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Capo Dell8217fbi James