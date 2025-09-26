Lewis Hamilton si ferma niente test al Mugello Il suo cane Roscoe è in coma

Il pilota della Ferrari tira il freno a mano e resta accanto al suo fedele bulldog inglese, adottato nel 2013. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lewis Hamilton si ferma, niente test al Mugello. Il suo cane Roscoe è in coma

Lewis Hamilton, il cane Roscoe è in fin di vita: «È in coma». Annullato il test con la Ferrari - facebook.com Vai su Facebook

