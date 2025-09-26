Lewis Hamilton in lacrime | il suo bulldog Roscoe tra vita e morte e lui abbandona la Ferrari per stargli accanto
Sono sempre molto gravi le condizioni di Roscoe, l’amatissimo bulldog del pilota della Ferrari Lewis Hamilton che in queste ore è al capezzale del suo cane, tanto da saltare i test di F1 sulla rossa di Maranello in programma oggi al Mugello. In un dolcissimo post su Instagram ha scritto: “ Per favore, tenete Roscoe nei vostri pensieri. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe si è preso di nuovo la polmonite e stava lottando per respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. 🔗 Leggi su Cultweb.it
