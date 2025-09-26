L’Europeo di calcio femminile è un successo in Svizzera boom di tesseramenti

L’europeo di Calcio femminile è stato un successo per la Svizzera e per il movimento di calcio femminile. Lo riporta Srf Attualmente, oltre 46.000 calciatrici in Svizzera sono tesserate dalla Federazione Svizzera di Football. Si tratta di 4.500 in più rispetto a novembre 2023 (41.500) e di quasi il 60% in più rispetto al 2020 (29.000). Anche il numero di allenatrici (2.800), arbitri (150) e dirigenti (400) ha raggiunto un nuovo record. Record tesserate in Svizzera nel calcio femminile. La SFV vede l’EURO 2020 di quest’estate come il motivo principale di questo aumento, così come vari progetti per promuovere il calcio femminile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

