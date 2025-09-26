L’Europa League va di traversa Super Skorupski e legno di Castro Il Bologna paga un avvio da incubo Ma la ripresa al Villa Park è da big
dall’inviato Gianmarco Marchini Le classifiche non vanno guardate a settembre. Non andava guardata ieri quella della Premier che fotografava un Aston Villa in piena crisi esistenziale, e non va guardata oggi quella dell’ Europa League, con il Bologna a quota zero. E’ troppo presto, guys. La partita del Villa Park, infatti, racconta tutt’altre verità. La prima è quasi proverbiale: mai fidarsi di una squadra inglese, perché per quanto possa essere in difficoltà (come questi Villans penultimi con appena un gol fatto), è comunque un’avversaria ampiamente sopra la media italiana. Lo dimostra la sofferenza atroce che i rossoblù vivono nei primi trenta minuti, con i padroni di casa che sbucano da ogni parte e trovano il gol ancora con McGinn, che già undici mesi fa aveva stappato la partita poi vinta 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
