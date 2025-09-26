L’Europa di Draghi ha bisogno di risorse comuni per non scivolare nel declino
Nel rapporto sulla competitività di un anno fa, Mario Draghi ci aveva ricordato che la Banca centrale europea aveva stimato che il fabbisogno europeo di investimenti era di ottocento miliardi di euro all’anno: per stimolare la crescita; ridurre le dipendenze; e realizzare gli obiettivi delle transizioni gemelle ambientale e digitale, insieme al tema della difesa e della sicurezza. Un anno dopo, Mario Draghi ci ha lanciato alcuni drammatici avvertimenti, sintetizzati nella denuncia dell’inazione: le sfide legate a questi obiettivi sono diventate più profonde; la crescita europea si è indebolita e, aggiungiamo noi, rischia di diventare una decrescita in alcuni settori di una società che invecchia; sono aumentate le nostre dipendenze; abbiamo regredito nella convergenza ambientale; e, nonostante l’aumento delle spese militari nazionali, la nostra sicurezza comune è lontana dall’essere garantita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
