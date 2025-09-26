L’Europa del pensiero libero ora censura le voci critiche su Israele | un evidente declino
di Davide Trotta* Questi ultimi anni stanno offrendo, sia pur in prospettiva rovesciata, una riproposizione di fatti e situazioni avvenuti in passato. Giambattista Vico con la sua riflessione sui “corsi e ricorsi storici” sembra aver colto di nuovo nel segno. Il temporeggiamento delle principali potenze europee nel secolo scorso, che non volevano apparire troppo dure nei confronti della Germania nazista e volevano altresì evitare un altro rovinoso conflitto mondiale, legittimò Hitler a straripare in Europa: la speranza era che la sua vena espansionistica si arrestasse prima o poi. Quando si decise di intervenire, era ormai troppo tardi: era la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: europa - pensiero
Angelo Chiorazzo: “Il pensiero di Moro parla ancora ai giovani” Per il Vicepresidente del Consiglio regionale “l’eredità di Moro è viva e attuale: “Invita a investire su scuola, lavoro, Europa e giustizia sociale”. Sabato 27 settembre Marco Damilano lo racconta a - facebook.com Vai su Facebook
"Erasmus e pensiero critico, perché la battaglia per la democrazia in Europa inizia a scuola" L'editoriale di @RoxanaMinzatu su @Open_gol - X Vai su X
Ceccardi (Lega), 'Europa con Dsa censura libero pensiero' - "Il diritto di esprimere i propri pensieri senza paura è uno dei grandi doni della democrazia e lo diceva Roosevelt, un democratico. Come scrive ansa.it