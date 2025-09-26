di Davide Trotta* Questi ultimi anni stanno offrendo, sia pur in prospettiva rovesciata, una riproposizione di fatti e situazioni avvenuti in passato. Giambattista Vico con la sua riflessione sui “corsi e ricorsi storici” sembra aver colto di nuovo nel segno. Il temporeggiamento delle principali potenze europee nel secolo scorso, che non volevano apparire troppo dure nei confronti della Germania nazista e volevano altresì evitare un altro rovinoso conflitto mondiale, legittimò Hitler a straripare in Europa: la speranza era che la sua vena espansionistica si arrestasse prima o poi. Quando si decise di intervenire, era ormai troppo tardi: era la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Europa del pensiero libero ora censura le voci critiche su Israele: un evidente declino