L’Europa al potere al Mondiale di Manila | Italia–Polonia rivincita infinita Cechia–Bulgaria sorpresa da favola

Il Mondiale di volley maschile nelle Filippine è pronto a vivere la sua penultima giornata di gare con due semifinali che raccontano due anime diverse di questa rassegna iridata: da una parte la favola sportiva di Cechia e Bulgaria, le due grandi sorprese del torneo, dall’altra la riedizione della finale del 2022 tra Italia e Polonia, vero classico della pallavolo mondiale contemporanea tra due squadre a caccia della loro sesta finale iridata, quella che sarebbe la quarta consecutiva per i polacchi e la seconda per gli azzurri. La composizione delle semifinali ricorda un po’ certi tornei iridati o continentali anni ’50 o ’60 quando a farla da padrone erano proprio le squadre dell’Est europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Europa al potere al Mondiale di Manila: Italia–Polonia rivincita infinita, Cechia–Bulgaria sorpresa da favola

