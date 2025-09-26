L’Europa accelera sulla difesa | al via il Muro anti-droni per proteggere il Fianco orientale

Un “Muro anti-droni” per proteggere i confini orientali dell’Unione Europea dalle minacce ibride e dalle continue provocazioni della Russia. È il progetto concreto e immediato discusso e fatto proprio oggi nel corso di una videoconferenza ad alto livello presieduta dal commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, con i ministri della Difesa dei paesi di prima linea – Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania – oltre a Ungheria, Slovacchia, l’Alta Rappresentante Kaja Kallas e la presidenza di turno danese. L’incontro, definito “una pietra miliare” dallo stesso Kubilius, segna il passaggio dalle idee all’azione per creare uno scudo difensivo avanzato a servizio di tutta l’Europa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

