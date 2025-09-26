L’estate in Alta Val Tidone contrassegnata da oltre 100 eventi

L’Alta Val Tidone ha messo in vetrina il suo volto più allegro e gioviale in un’estate che ha visto l’organizzazione sul territorio di oltre cento eventi di ogni tipo che hanno coinvolto più di 30mila persone. Andata in archivio anche la tappa locale del Valtidone Wine Fest che ha animato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Terremoto Alta Val Tidone (PC) - 9 Leggero Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. Segnala ilmeteo.it

Interventi strutturali sulla SS 412 della Val Tidone, disagi per automobilisti e autotrasportatori - Interventi strutturali sull'ex Statale 412 della Val Tidone da Milano al Pavese: limitazioni al traffico e lavori di notte. Secondo ilgiorno.it

