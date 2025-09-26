L’esploratore del deserto che ha inventato il business delle maratone tra le dune

Repubblica.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Calderan ha inventato un percorso di 42 chilometri: “Si dorme sulla sabbia e la regola del silenzio è ferrea”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217esploratore del deserto che ha inventato il business delle maratone tra le dune

© Repubblica.it - L’esploratore del deserto che ha inventato il business delle maratone tra le dune

In questa notizia si parla di: esploratore - deserto

Cerca Video su questo argomento: L8217esploratore Deserto Ha Inventato