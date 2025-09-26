Leroy Merlin stanno per chiudere due negozi alle porte di Milano ma arriva un nuovo mega store

Milanotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra pochissimo il negozio Leroy Merlin di Assago (Milano) chiuderà i battenti. E dopo poco più di due mesi toccherà anche al punto vendita di Caponago (Monza Brianza) situato al confine con Agrate Brianza. Le chiusure - già annunciate mesi fa - rientrano all'interno del piano di investimento del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leroy - merlin

Leroy Merlin sta per chiudere un negozio nel Milanese

Leroy Merlin assume 100 persone: dove si terranno i colloqui (e come partecipare)

Estate magica grazie a Leroy Merlin: è in vendita un pezzo unico

Cerca Video su questo argomento: Leroy Merlin Stanno Chiudere