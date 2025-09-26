Leroy Merlin stanno per chiudere due negozi alle porte di Milano ma arriva un nuovo mega store
Tra pochissimo il negozio Leroy Merlin di Assago (Milano) chiuderà i battenti. E dopo poco più di due mesi toccherà anche al punto vendita di Caponago (Monza Brianza) situato al confine con Agrate Brianza. Le chiusure - già annunciate mesi fa - rientrano all'interno del piano di investimento del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: leroy - merlin
Leroy Merlin sta per chiudere un negozio nel Milanese
Leroy Merlin assume 100 persone: dove si terranno i colloqui (e come partecipare)
Estate magica grazie a Leroy Merlin: è in vendita un pezzo unico
Leroy Merlin Torre Annunziata - facebook.com Vai su Facebook
LeadCrest Capital Partners rileva 11 magazzini da Leroy Merlin per 125 milioni di euro Gli asset continueranno a essere gestiti da Leroy Merlin https://aifi.it/it/private-capital-today/LeadCrest-Capital-Partners-rileva-11-magazzini-da-Leroy-Merlin-per-125-milio - X Vai su X