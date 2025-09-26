L' eredità di Francesco Mansutti | nasce a Cisterna Campana Pet

Il Gruppo Campana amplia i suoi orizzonti e lo fa seguendo l'idea di Francesco Mansutti, morto a 26 anni proprio nell'azienda di famiglia. Francesco voleva ampliare l'offerta entrando nel mondo del pet e così ha deciso di fare il consiglio di amministrazione. La nuova linea è stata presentata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: eredit - francesco

Oggi vi diamo il buongiorno dal cuore di Assisi, dall'incrocio tra Via San Francesco e Via Fontebella, dove si erge una delle immagini più iconiche della città: una casa in pietra rosa con un balcone fiorito, sotto il quale è custodita La Madonna dei Tramonti del - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Mansutti, 92 anni, il maestro degli assicuratori: «Non siamo ben visti perché parliamo di danni e sventure, ma io ho fondato un museo» - È il decano degli assicuratori italiani: sulla sua scrivania son state firmate migliaia di polizze ma adesso, compiuti 92 anni, è andato in pensione. Riporta milano.corriere.it