Leonardo DiCaprio spiega perché gli incassi per Una battaglia dopo l' altra sono molto importanti

La star del nuovo film di Paul Thomas Anderson ha spiegato perché spera che il film possa ottenere un ottimo successo al box-office. Leonardo DiCaprio è convinto che il risultato al box-office di Una battaglia dopo l'altra rappresenti qualcosa di molto importante per l'industria di Hollywood. Il film è uscito nelle sale il 25 settembre ed era uno dei più attesi della stagione cinematografica, anche perché proponeva per la prima volta l'accoppiata DiCaprioPTA sul grande schermo. L'importanza dell'incasso di Una battaglia dopo l'altra secondo Leonardo DiCaprio Al momento, il film ha un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes e si parla già di Oscar ma è anche il risultato al box-office che naturalmente interessa alla produzione e anche a Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

