Leonardo DiCaprio spiega l’importanza del box office per Una battaglia dopo l’altra

Leonardo DiCaprio ritiene che il successo al botteghino di Una battaglia dopo l’altra ( qui la nostra recensione ) rappresenti un evento “molto importante” per Hollywood. Il film, diretto da Paul Thomas Anderson, segue le vicende dell’ex rivoluzionario interpretato da DiCaprio che tenta di salvare sua figlia dopo che è stata rapita da un vecchio nemico. Nel cast figurano anche Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Regina Hall, Chase Infiniti e Sean Penn. Il film ha suscitato grande interesse, ottenendo un punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes ed è considerato uno dei principali candidati agli Oscar. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

“Ora è protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”: Leonardo DiCaprio ha comprato l’isola di Guafo in Cile

Leonardo DiCaprio spiega perché gli incassi per Una battaglia dopo l'altra "sono molto importanti" - La star del nuovo film di Paul Thomas Anderson ha spiegato perché spera che il film possa ottenere un ottimo successo al box- Scrive movieplayer.it

