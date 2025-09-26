Leonardo DiCaprio e Pietro Taricone | l’aneddoto mai raccontato prima nel documentario sul Grande Fratello

Il documentario su Mediaset Infinity ricorda Pietro Taricone e rivela la reazione incredula di Leonardo DiCaprio di fronte al clamore che circondava il concorrente nel 2000. Oggi, venerdì 26 settembre, su Mediaset Infinity è approdato un titolo destinato a far parlare di sé: Grande Fratello - L'inizio, lo straordinario documentario che ripercorre ciò che accadde dentro e fuori dalla casa più chiacchierata d'Italia nel lontano 2000. Nel filmato ci sono rivelazioni inedite, come quando Leonardo DiCaprio chiese chi fosse Pietro Taricone, ma andiamo con ordine. La nascita di un fenomeno televisivo destinato a cambiare l'Italia Era infatti su Canale 5 che, quasi un quarto di secolo fa, andò in onda la prima edizione del reality show destinato a cambiare la televisione italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

