Leo Gassmann torna oggi con il nuovo singolo Yamamai

Leo Gassmann torna con il singolo Yamamai, disponibile da ora sulle piattaforme digitali via EMI Records ItalyUniversal Music Italia. Yamamai è un brano piacevole e tenero e il cantautore lo racconta così: " è una canzone che parla di un amore finito che però ha ancora qualcosa da dire. C'è speranza e volontà di riappacificazione. Mi piaceva giocare su quest'immagine del locale, che per tanti anni è stato testimone dell'amore della coppia, che poi ad un certo punto chiude. Per dire che i posti possono cambiare, ma gli amori rimangono.

La nuova coppia del cinema italiano: Leo Gassmann e l'attrice di Besozzo Arianna Di Claudio sono fidanzati e su Tik Tok anticipano l'uscita del nuovo brano di Leo dal titolo "Yamamai" - facebook.com Vai su Facebook

Leo Gassmann e Arianna Di Claudio insieme (anche) su Tik Tok - Il cantante e attore, figlio di Alessandro, ha anticipato l'uscita del nuovo brano "Yamamai" con dei video sul suo canale, dove la protagonista è la giovane attrice di Besozzo. Secondo varesenews.it

