Lenzini in conferenza | Non siamo più deboli dopo l’addio di Cantore Concorrenza in difesa fa bene

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lenzini in conferenza: il difensore della Juventus Women parla alla vigilia della finale di Serie A Women’s Cup contro la Roma. Martina Lenzini, difensore della Juventus Women, parla in conferenza stampa alla vigilia di Serie A Women’s Cup contro la Roma. AVVICINAMENTO POST INTER – «Siamo abituate a giocare partite ravvicinate, siamo capaci di gestire al meglio le forze e recuperare in pochi giorni mentalmente e fisicamente». SFIDA INFINITA ALLA ROMA – «Questa sfida è la finale di Coppa dello scorso anno, saranno una diretta concorrente per il campionato. Questa competizione è un nostro obiettivo e vogliamo vincere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

lenzini in conferenza non siamo pi249 deboli dopo l8217addio di cantore concorrenza in difesa fa bene

© Juventusnews24.com - Lenzini in conferenza: «Non siamo più deboli dopo l’addio di Cantore. Concorrenza in difesa fa bene»

In questa notizia si parla di: lenzini - conferenza

Cerca Video su questo argomento: Lenzini Conferenza Siamo Pi249