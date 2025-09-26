Lenzini in conferenza | Non siamo più deboli dopo l’addio di Cantore Concorrenza in difesa fa bene
Lenzini in conferenza: il difensore della Juventus Women parla alla vigilia della finale di Serie A Women’s Cup contro la Roma. Martina Lenzini, difensore della Juventus Women, parla in conferenza stampa alla vigilia di Serie A Women’s Cup contro la Roma. AVVICINAMENTO POST INTER – «Siamo abituate a giocare partite ravvicinate, siamo capaci di gestire al meglio le forze e recuperare in pochi giorni mentalmente e fisicamente». SFIDA INFINITA ALLA ROMA – «Questa sfida è la finale di Coppa dello scorso anno, saranno una diretta concorrente per il campionato. Questa competizione è un nostro obiettivo e vogliamo vincere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
