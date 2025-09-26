L’EMPOLI È FUORI DALLA COPPA Saporiti fa sognare con un gol al 12’ Il Genoa rimonta con Frendrup Poi si impone e chiude la partita 3-1
GENOVA Saporiti illude gli azzurri, poi alla lunga esce la maggior qualità del Genoa, che riceve dalla panchina le risorse necessarie per rimontare e chiudere il conto. Al di là del risultato e della conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, il brutto ko di Pescara esigeva un’immediata risposta da parte dell’ Empoli e a Marassi è in parte arrivata. Almeno per un tempo, contro un avversario di categoria superiore, la squadra di Pagliuca ha infatti giocato con il giusto atteggiamento, aggressiva e propositiva. Semmai ancora una volta si sono evidenziate le ormai classiche disattenzioni difensive, che sono costate care. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
84' 3-1 #GenoaEmpoli #CoppaItaliaFrecciaarossa Cambio Genoa, fuori Stanciu dentro Fini
