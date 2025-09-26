Costruire con i LEGO una nave, un monumento o intere città può risultare una mission impossibile per i meno esperti? Scopriamo le composizioni più assurde da assemblare. I mattoncini della LEGO sono diventati uno dei passatempi preferiti degli adulti. Prima era un mercato ad appannaggio dei bambini e degli adolescenti, ma oramai tutti sono interessati a costruire, almeno una volta nella vita, un set della LEGO. L’invenzione dei mattoncini assemblabili si deve a Ole Kirk Kristiansen, un falegname di Billun. La produzione cominciò nel 1949, ma soltanto nel 1958 nacque un vero e proprio assemblaggio dei pezzi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - LEGO, qual è il set con più pezzi in assoluto? Questo qui è veramente complesso