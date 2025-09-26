Lega Serie A | De Siervo esulta per l’operazione anti-pirateria a Catania | Finita l’impunità per gli utenti

De Siervo esulta sull’operazione antipirateria per quanto riguarda la Serie A Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha espresso grande soddisfazione per la vasta operazione anti-pirateria condotta a Catania, definendola un “colpo forte” nella battaglia quotidiana per la legalità in Italia. L’intervento delle Autorità ha smantellato il vertice di un mercato illegale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lega Serie A: De Siervo esulta per l’operazione anti-pirateria a Catania: «Finita l’impunità per gli utenti»

De Siervo: "Complimenti alle Autorità per la lotta alla pirateria" - "Grandi complimenti alle Autorità, che con questa operazione assestano un colpo forte alla pirateria nella quotidiana battaglia per la legalità nel ... Segnala milannews.it

Serie A, Serie B e Lega Pro, nuova campagna contro la pirateria. De Siervo: "Non è solo un danno per il calcio, ma anche un rischio concreto per le persone" - La Lega Calcio Serie A, con la Lega B e la Lega Pro lanciano da stasera una nuova e incisiva campagna di sensibilizzazione contro la pirateria digitale, che sarà trasmessa sui canali social ufficiali ... Riporta msn.com